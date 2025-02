Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκάλυψαν μια δεύτερη υπόγεια ναυτική βάση (vid)

Η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, αποκάλυψε σήμερα μια νέα υπόγεια ναυτική βάση, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, δύο εδομάδες μετά την παρουσίαση μιας παρόμοιας εγκατάστασης.

«Εκατοντάδες πύραυλοι κρούζ, ικανοί να αντιμετωπίσουν τον ηλεκτρονικό πόλεμο των εχθρικών αντιτορπιλλικών, έχουν εγκατασταθεί σ' αυτή την υπόγεια πόλη», υποστήριξε η ιρανική τηλεόραση.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν εκτοξευτήρες πυραύλων εγκατεστημένους μέσα σε υπόγειες στοές, σε ένα χώρο που δεν διευκρινίζεται, αλλά βρίσκεται στο νότιο Ιράν.

Watch: A video released by Iran's state TV shows a new underground missile base unveiled by the IRGC Navy in an undisclosed location on the country's southern coast.

The IRGC also unveiled a new cruise missile, named Ghadr-380, which has "anti-jamming capabilities" and a range of… pic.twitter.com/cgrh6hRVDN