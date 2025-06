Ιράν: Επιβεβαίωσε τα πλήγματα του Ισραήλ στη διαβόητη φυλακή Εβίν (vid)

Το Ιράν επιβεβαίωσε σήμερα ότι ισραηλινά πλήγματα είχαν στόχο τη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές κάποια τμήματά της.

Η φυλακή Evin είναι γνωστή για την κράτηση ατόμων με διπλή υπηκοότητα και δυτικών, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται από το Ιράν ως διαπραγματευτικό χαρτί στις διαπραγματεύσεις με τη Δύση.

Η Evin διαθέτει επίσης εξειδικευμένες μονάδες για πολιτικούς κρατούμενους και άτομα με δεσμούς με τη Δύση, οι οποίες διοικούνται από τους Φρουρούς της Επανάστασης και υπόκειται μόνο στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η εγκατάσταση αποτελεί στόχο κυρώσεων τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Στη διάρκεια της πιο πρόσφατης επίθεσης του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον της Τεχεράνης, δυστυχώς βλήματα έπληξαν τη φυλακή Εβίν προκαλώντας ζημιές σε κάποια τμήματα» μετέδωσε το πρακτορείο της δικαστικής εξουσίας Mizan, ενώ πρόσθεσε ότι η κατάσταση στα κτίρια της φυλακής παραμένει "υπό έλεγχο".

🚨 BREAKING: The Israeli Air Force bombed the gates of Iran's Evin Prison in Tehran, which holds Iranians opposed to the Islamic regime. No word if any prisoners escaped. pic.twitter.com/rcsygRewcD