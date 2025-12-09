Ιράν: Δεν θα εκτελεστεί νεαρή γυναίκα που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τον βίαιο σύζυγό της

Δεν θα εκτελεστεί νεαρή γυναίκα η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο γιατί σκότωσε τον βίαιο σύζυγό της τον οποίο είχε παντρευτεί δια της βίας ενώ ήταν ακόμη παιδί, καθώς η οικογένεια του άνδρα τη συγχώρεσε. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η ιρανική δικαστική εξουσία για την 25χρονη Γκολί Κουχάν η οποία προέρχεται από τη μειονότητα των Μπαλούχων, χωρίς χαρτιά, και επρόκειτο να εκτελεστεί τον Δεκέμβριο. Άλλωστε, την περασμένη εβδομάδα, ειδικοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ είχαν καλέσει την Τεχεράνη να αναστείλει την εκτέλεσή της.

Η Γκολί Κουχάν παντρεύτηκε δια της βίας σε ηλικία 12 ετών τον εξάδελφό της. Στα 13 της γέννησε τον γιο της, στο σπίτι και χωρίς ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, που δηλώνουν ότι αυτή η εργάτρια γης υφίστατο σωματική και ψυχολογική βία επί χρόνια.

Τον Μάιο του 2018, στα 18 της, ο σύζυγός της χτύπησε την ίδια και τον 5χρονο γιο της. Η Γκολί κάλεσε έναν συγγενή της για βοήθεια και ξέσπασε ένας καυγάς που κατέληξε στον θάνατο του συζύγου της, δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

«Έλαβε συγχώρεση χάρη στη διαμεσολάβηση του δικαστικού συστήματος και τη συγκατάθεση των γονέων του θανόντα», σύμφωνα με το Mizan, το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Σύμφωνα με την ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR) που έχει την έδρα της στη Νορβηγία, η χάρη δόθηκε στην Κουχάν υπό τον όρο να καταβάλει ποσό περίπου 100.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην «τιμή του αίματος», μια πρακτική που επιτρέπεται από την ιρανική σαρία.

Η Παράντ Γαραχνταγί, δικηγόρος της νεαρής γυναίκας, δήλωσε μέσω του Instagram ότι δωρεές και χρήματα ανθρωπιστικών ενώσεων επέτρεψαν να συγκεντρωθεί το ποσό που ζητείται, το οποίο μειώθηκε σε περίπου 80.000 ευρώ.

Για τον Μαχμούντ Αμιρί - Μογαντάμ, διευθυντή της IHR, «η περίπτωσή της αντανακλά τις διακρίσεις και τη διαρθρωτική βία που υφίστανται πολλές γυναίκες καταδικασμένες σε θάνατο» στο Ιράν.

Σύμφωνα με αυτή τη ΜΚΟ, περισσότερες από 40 γυναίκες εκτελέστηκαν το 2025. Μεταξύ αυτών, πολλά θύματα γάμων που έγιναν δια της βίας σε παιδική ηλικία ή ενδοοικογενειακή βία.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως τη Διεθνής Αμνηστία.