Ιράν: Απειλεί να μην επιτρέψει στον ΔΟΑΕ να ελέγξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα ακυρώσει συμφωνία που επιτρέπει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) να επιθεωρεί τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις, εάν οι χώρες της Δύσης επαναφέρουν τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Το πακέτο κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν αναμένεται να επιβληθεί εκ νέου στις 03:00 ώρα Ελλάδας αύριο, Σάββατο, καθώς η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι παραβίασε τη συμφωνία του 2015 με τις μεγάλες δυνάμεις που είχε στόχο να την αποτρέψει από την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Ο ΔΟΑΕ προσπαθεί να ξαναχτίσει τη συνεργασία με την Τεχεράνη και να ξεκινήσει και πάλι τις επιθεωρήσεις στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις μετά το βομβαρδισμό τους από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ τον Ιούνιο.

Ωστόσο σε ανάρτηση στο Telegram, ο Αραγτσί δήλωσε ότι συμφωνία που υπεγράφη στην Αίγυπτο αυτόν τον μήνα «θα παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα δεν υπάρχει εχθρική ενέργεια σε βάρος του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που έχουν ακυρωθεί».

«Διαφορετικά, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα θεωρήσει ότι οι δεσμεύσεις της θα τερματιστούν».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται σήμερα να ψηφίσει επί ψηφίσματος που προτάθηκε από τη Ρωσία και την Κίνα να καθυστερήσει η εκ νέου επιβολή των κυρώσεων στο πλαίσιο του λεγόμενου μηχανισμού "snapback" για έξι μήνες, αλλά διπλωμάτες δήλωσαν ότι είναι απίθανο να υπερψηφιστεί.

Ο μηχανισμός, που είναι ενσωματωμένος στο Ψήφισμα 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας, επιτρέπει σε κάθε πλευρά που συμμετείχε στη συμφωνία του 2015 με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία να επαναφέρει μονομερώς τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών που ανεστάλησαν από τη συμφωνία.

Η Τεχεράνη εδώ και καιρό καταγγέλλει την πρόβλεψη αυτή ως πολιτικό όπλο που υπονομεύει τη διπλωματία.