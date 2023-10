Το Ιράν απειλεί με εμπλοκή της Χεζμπολάχ στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς

Οι τρομοκράτες του Λιβάνου και της Παλαιστίνης έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη», εάν υπάρξει κλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, απείλησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

«Απ’ όσα κατάλαβα και άκουσα από τα σχέδιά τους, έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ξέρετε, είναι πολύ πιο ισχυρό και βαθύ από αυτά που έχετε δει», είπε ο Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, μιλώντας για τις πρόσφατες συναντήσεις του με «στελέχη της αντίστασης στον Λίβανο και παλαιστινιακών ομάδων», όπως αποκαλεί τους τρομοκράτες και τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο Ιρανός υπουργός έκανε αυτές τις δηλώσεις από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στη Γάζα, στο αμερικανικό ραδιόφωνο NPR.

Οι «ομάδες αυτές» (σ.σ. τρομοκρατικές οργανώσεις), συνέχισε ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν, «κάνουν τις δικούς τους υπολογισμούς για τη δική τους ασφάλεια και, όπως έχω πει, αποφασίζουν μόνες τους», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «δεν επιθυμεί διεύρυνση της σύγκρουσης».

Στο μεταξύ, ο ιρανικός στρατός ξεκινά διήμερη άσκηση με όλες τις μονάδες των χερσαίων δυνάμεών του στην επαρχία Ισφαχάν, στο κέντρο της χώρας, όπως αναφέρουν οι The times of Israel.

⚡️📹 Video from the military drills of the army of the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/Tt2S70KdaG

Κατά τη διάρκεια του κύριου σταδίου της άσκησης την Παρασκευή, οι κινητές ταξιαρχίες επίθεσης του στρατού, οι τεθωρακισμένες μεραρχίες και οι μοίρες ελικοπτέρων εκτοξεύουν αναβαθμισμένες εκδόσεις πυραύλων Shafaq, Almas και Dehlaviyeh για να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση 8 έως 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο διοικητής της πολεμικής αεροπορίας, στο περιθώριο της άσκησης, γνωστοποίησε ότι με την κωδική ονομασία Eghtedar (Αρχή) 1402, άσκηση συμμετέχουν στρατιωτικά ελικόπτερα.

Iranian army ground force has kicked off a #military drill in central #Iran. Kamikaze drone Arash, Dehlavieh missile launcher, 200 helicopters among others are used in the ongoing exercise. pic.twitter.com/E1b0e0BNnG