IDF: Στη δημοσιότητα βίντεο από την εξουδετέρωση διοικητή της Χαμάς

Βίντεο από τα αεροπορικά πλήγματα που εξόντωσαν τον διοικητή του τάγματος της Χαμάς στη δυτική πλευρά της Χαν Γιούνις, Μαντάθ Μουμπασάρ, δημοσιοποίησε ο Ισραηλινός Στρατός στο «Χ», πρώην Twitter.

Σύμφωνα με την ανάρτηση ο Ισραηλινός Στρατός έπληξε 250+ στόχους της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου ενός τρομοκρατικού δικτύου σήραγγας στη Γάζα, που πυροδότησε τις δευτερεύουσες εκρήξεις.

«Ο Μαντάθ Μουμπασάρ, ο διοικητής του τάγματος Δυτικού Χαν Γιουνίς Battalion της Χαμάς, «εξολοθρεύτηκε» από αεροπορική επιδρομή του Ισραηλινού Στρατού», αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Madhath Mubashar—Commander of Hamas' Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike.



Furthermore, the IDF struck 250+ Hamas targets including a terrorist tunnel network in Gaza that detonated the secondary explosions. pic.twitter.com/qaB5J0np2G — Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023

Διπλή πυραυλική επίθεση από τη Χαμάς στο Τελ Αβίβ με τρεις τραυματίες

Νωρίτερα, οι Ταξιαρχίες Al-Qasam της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων στο Τελ Αβίβ ενώ υπήρξε και δεύτερη επίθεση καθώς ακούγονταν και πάλι σειρήνες τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην περιοχή της Σφέλα, νοτιοανατολικά της πόλης.

Βίντεο από το πρώτο κύμα της επίθεσης, δείχνει καπνό να αναδύεται από ένα κτίριο που προφανώς υπέστη ζημιές από τα πυρά της προηγούμενης επίθεσης.

Reports of a direct rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/eoL397rpTC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Ο επικεφαλής των διασωστών, Έλιν Μπιν, δήλωσε στο Κανάλι 12 ότι υπάρχουν αρχικές αναφορές για ρουκέτα που έπληξε κτίριο στο Τελ Αβίβ.

Το κανάλι αναφέρει ότι τουλάχιστον άλλες οκτώ ρουκέτες αναχαιτίστηκαν.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 27, 2023

Σύμφωνα με τους Times of Israel, έχουν τραυματιστεί ελαφριά δύο άνθρωποι ενώ λίγο πιο σοβαρά ένας 20χρονος.

Στην δεύτερη επίθεση, για την οποία ανέλαβε και πάλι την ευθύνη η Χαμάς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί εκτός από κάποιους που υπέστησαν άνθρωποι που έπεσαν ενώ έτρεχαν για να μπουν στα καταφύγια.

Το Κανάλι 12 μετέδωσε ότι δύο ρουκέτες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους κοντά στο Ασντόντ ενώ υπάρχουν αναφορές και για μια ρουκέτα που χτύπησε σε πεζόδρομο σε πάρκο του Τελ Αβίβ.

נפילה מהמטח האחרון בשטח פתוח בעיר במרכז@OrRavid pic.twitter.com/l0gk7TBhrZ — החדשות - N12 (@N12News) October 27, 2023

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει την αγριότητα της Χαμάς (audio)

Σοκ προκαλεί το περιεχόμενο τηλεφωνικής συζήτησης μεταξύ ενός τρομοκράτη από τις ειδικές δυνάμεις της Χαμάς και του διοικητή του την ημέρα που προχώρησαν στις σφαγές αμάχων εισβάλλοντας σε κιμπούτς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, που φέρνει στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Στρατός, καταγράφει τις αναφορές του τρομοκράτη για το πώς έδρασε κατά των άμαχων Ισραηλινών, αποκαλύπτοντας τις φρικαλεότητες της δράσης του.

«Ορκίζομαι, θα τους σκοτώσω. Είμαστε μέσα. Αυτοί ζουν ευτυχισμένοι και εμείς εκτοπισμένοι» ακούγεται να λέει ο τρομοκράτης στο τηλεφώνημα. «Θέλω να πυροβολήσω την πόρτα» λέει ακόμα και στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

«Τα παιδιά θέλουν να μιλήσουν στους γονείς τους και να πουν αντίο» καταλήγει η συνομιλία.