Διπλή πυραυλική επίθεση από τη Χαμάς στο Τελ Αβίβ με τρεις τραυματίες (vids)

Οι Ταξιαρχίες Al-Qasam της Χαμάς ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων στο Τελ Αβίβ ενώ σε εξέλιξη φαίνεται ότι βρίσκεται και δεύτερη επίθεση καθώς ακούγονται και πάλι σειρήνες τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην περιοχή της Σφέλα, νοτιοανατολικά της πόλης.

Βίντεο από το πρώτο κύμα της επίθεσης, δείχνει καπνό να αναδύεται από ένα κτίριο που προφανώς υπέστη ζημιές από τα πυρά της προηγούμενης επίθεσης.

Reports of a direct rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/eoL397rpTC

Ο επικεφαλής των διασωστών, Έλιν Μπιν, δήλωσε στο Κανάλι 12 ότι υπάρχουν αρχικές αναφορές για ρουκέτα που έπληξε κτίριο στο Τελ Αβίβ.

Το κανάλι αναφέρει ότι τουλάχιστον άλλες οκτώ ρουκέτες αναχαιτίστηκαν.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd