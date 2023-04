Ιράν: Αναγκάσαμε αμερικανικό υποβρύχιο στον Κόλπο να αναδυθεί στην επιφάνεια

Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν ισχυρίζεται ότι ανάγκασε ένα αμερικανικό υποβρύχιο να βγει στην επιφάνεια καθώς εισερχόταν στον Κόλπο, δήλωσε την Πέμπτη στην κρατική τηλεόραση ο διοικητής του ιρανικού πολεμικού ναυτικού Σαχράμ Ιρανί.

#Iran Navy commander: US #nuclear submarine Florida was passing through Strait of Hormuz, aiming not to be detected. Iran's Fateh #submarine detected it & forced it to travel in the surface. It had entered our territorial waters to some extent, but changed course after warning. pic.twitter.com/Dj2XpX75zg