Ιράκ: Τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς αμερικανική στρατιωτική βάση

Τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν την Κυριακή, από την ιρακινή πόλη Ζούμαρ, προς μια αμερικανική στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσαν στο Reuters δύο ιρακινές πηγές ασφαλείας.

Αυτή η επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων είναι η πρώτη από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στο Ιράκ σταμάτησαν τις επιθέσεις τους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

Five rockets fired from Iraq towards U.S. military base in Syria, security sources say https://t.co/PZWFIKU1zU pic.twitter.com/cthKqyD3v7