Ιράκ: 14 νεκροί από φωτιά σε φοιτητική εστία στα βόρεια της χώρας

Στους 14 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στο Ιράκ, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο που στεγάζει καταλύματα τα οποία προορίζονται για φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου της Σοράν, κοντά στην πόλη Ερμπίλ.

«Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο που χρησιμοποιείται για τη στέγαση φοιτητών και καθηγητών του Πανεπιστημίου της Σοράν», σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, τις οποίες επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA, σύμφωνα με το Reuters. «Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Καμαράμ Μουλά Μοχάμεντ, επικεφαλής της διεύθυνσης υγείας της Σοράν.

Η τοπική κουρδική τηλεόραση Rudaw μετέδωσε εικόνες που δείχνουν πυροσβέστες να επιχειρούν μπροστά από ένα κτίριο με μαυρισμένη πρόσοψη στη Σοράν, μικρή πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράν. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από «ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα», διευκρινίζει το τηλεοπτικό δίκτυο στην ιστοσελίδα του.

Η φωτιά, που ξέσπασε στον τρίτο και τον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τέθηκε υπό έλεγχο, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής προστασίας, που επικαλείται το INA. Το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Rudaw μετέδωσε ότι η φωτιά έσβησε το βράδυ.

Al Arabiya English: A fire at a university dormitory housing lecturers and students near Iraq’s northern city of Erbil left at least 14 people dead and 18 injured on Friday evening, the head of the local health directorate said.



pic.twitter.com/8Hz5dOes2s