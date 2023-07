ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο τραυματίες από πτώση γερανού στο Μανχάταν (vid)

Το επάνω τμήμα ενός γερανού έπιασε φωτιά και κατέρρευσε την Τετάρτη στο Μανχάταν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να προκληθεί μποτιλιάρισμα στην περιοχή, εν ώρα αιχμής.

Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μέχρι και τη σήραγγα Λίνκολν που οδηγεί στο Νιου Τζέρσεϊ.

A crane collapse after catching fire and damage a other building in Manhattan, New York. pic.twitter.com/bbvDs7xLLP