ΗΠΑ: Τουλάχιστον δύο νεκροί σε σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλους (vids)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων και ανεμοστρόβιλων στις κεντρικές και νότιες ΗΠΑ, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Αμερικανικές πολιτείες, από το Αρκάνσας (νότια) έως το Οχάιο (βόρεια) πλήττονται από χθες από θυελλώδεις ανέμους, που πολλές φορές συνοδεύονται από ανεμοστρόβιλους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

At least six deaths have been tied to the storms in the Midwest and South that have caused destructive tornadoes and historic flash flooding. Over 30 million people from Texas to Ohio and West Virginia were still at risk of extreme weather Thursday.https://t.co/a7fegA8vTC pic.twitter.com/BMGKYjmmcM — USA TODAY (@USATODAY) April 3, 2025

Οι αρχές του Τενεσί (νότια) έκαναν σήμερα το πρωί λόγο για δύο νεκρούς, εξαιτίας αυτών των καταιγίδων.

Στο Κεντάκι (κεντροανατολικά), τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες, ανάμεσά τους ένας σοβαρά, καθώς προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο μέσα στο αυτοκίνητό τους, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες μιλούν για σοβαρές ζημιές σε κτίρια και κατοικίες, μετά το πέρασμα ενός ανεμοστρόβιλου.

Major tornado outbreak underway in the US🌪️



Over 220 tornado warnings issued in the last 12 hours.



Sirens/phone alert woke up my own brother at 2am with instructions to head to the basement immediately.



“Once in a generation” flooding possible too https://t.co/jXOj9K0xx1 pic.twitter.com/iKNAK1APFD — Matt Taylor (@MetMattTaylor) April 3, 2025

Ο Άντι Μπεσίρ, ο κυβερνήτης αυτής της πολιτείας, προειδοποίησε σε μήνυμά του στο Χ για «ένα από τα σοβαρότερα μετεωρολογικά συμβάντα που έχουμε προβλέψει».

Σε εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται κατεστραμμένα κτίρια, ξεριζωμένα δέντρα και αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα σε πολλές πολιτείες.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επίσης και καταστροφικές πλημμύρες, αναμένεται να συνεχιστούν έως το Σάββατο, σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες.

PARTICULARLY DANGEROUS’ #tornadoes rip through central US

At least 17 million people are under tornado watches in parts of Arkansas, Illinois, Indiana, #Kentucky, #Missouri, Mississippi, and Tennessee

There are reports of heavy damage, including to homes and farms, in Arkansas… pic.twitter.com/SE5lUyMfAC — Uncensored News (@Uncensorednewsw) April 3, 2025

Περίπου 400.000 καταναλωτές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα σε οκτώ πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA) κατέγραψε σχεδόν 1.800 ανεμοστρόβιλους το 2024 στο σύνολο της αμερικανικής επικράτειας, τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό μετά το 2004. Προκάλεσαν τον θάνατο 54 ανθρώπων.