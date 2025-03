ΗΠΑ: Τι σηματοδοτεί το «άνοιγμα» Τραμπ στην Τεχεράνη για διπλωματική λύση

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να αποτρέψει την ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνη με την Τεχεράνη σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Στις 7 Μαρτίου, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι έστειλε μια επιστολή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προτρέποντας τον να ξαναξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Προειδοποίησε επίσης για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση με τν Χαμενεΐ, σε τηλεοπτική ομιλία του την Παρασκευή, να δηλώνει πως «οι Αμερικανοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απειλές δεν θα τους οδηγήσουν πουθενά όταν αντιμετωπίζουν το Ιράν».

Σε συνέντευξή του στον Τάκερ Κάρλσον που δημοσιεύτηκε στο Χ, ο Γουίτκοφ είπε ότι η πρόσφατη επιστολή του Τραμπ προς την Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε ως στόχο την απειλή.

1/2 Steve Witkoff in an interview with Carlson summarized Trump letter to Iran:

“I am a president of peace. That's what I want. There's no reason for us to do this militarily. We should talk. We should, clear up the misconceptions & create a verification program../ pic.twitter.com/jrSsN7HHfO