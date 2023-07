ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και άλλοι τέσσερις τραυματίες από πυρά στη Φιλαδέλφεια (vid)

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από σφαίρες το βράδυ χθες Δευτέρα στη Φιλαδέλφεια, όπου συνελήφθη ύποπτος, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές τους στην αστυνομία.

Εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Φιλαδέλφειας επιβεβαίωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι υπάρχουν «πολλά» θύματα, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

#BREAKING | In a horrific incident, 4 people killed & four others injured in a shootout in #Philadelphia.



So far America has endured 339 #massshootings this year. pic.twitter.com/rWGbUINmUf