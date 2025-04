ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους Cessna με τρία άτομα στη Φλόριντα (vid)

Ένα αεροσκάφος Cessna 310 που μετέφερε τρία άτομα με προορισμό το Ταλαχάσι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στο Μιλιτέρι Τρέικ στο Μπόκα Ρατόν της Φλόριντα.

Για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστό το αν υπάρχουν επιζώντες.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι ένα αεροπλάνο Cessna 310 συνετρίβη μετά την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο Boca Raton με τρία άτομα στο αεροσκάφος στις 10:12 π.μ. τοπική.

Η FAA ανέφερε ότι το αεροπλάνο κατευθυνόταν προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ταλαχάσι.

JUST IN: Small plane crashes in Boca Raton, Florida. Reports of casualties pic.twitter.com/NHn7gp7Hm7