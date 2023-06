ΗΠΑ: Συναγερμός από «ισχυρή έκρηξη» στην Ουάσινγκτον - Τι συνέβη

Μια «ισχυρή έκρηξη» που ακούστηκε στην Ουάσιγκτον την Κυριακή προκλήθηκε από μια εγκεκριμένη πτήση του Πενταγώνου, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Ανάπολης του Μέριλαντ.

«Ηχητική έκρηξη» μπορεί να υπάρξει όταν τα υπερηχητικά αεροσκάφη ξεπερνούν την ταχύτητα του ήχου, με αποτέλεσμα να προκαλείται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, γνωστός και ως sonic boom, που μοιάζει με εκείνον μιας μεγάλης έκρηξης. Όταν πραγματοποιείται το σπάσιμο του φράγματος του ήχου εμφανίζεται ένα ασυνήθιστο σύννεφο.

Κάτοικοι της αμερικανικής πρωτεύουσας ανέφεραν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη σε μια ευρεία περιοχή. Οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της εσωτερικής ασφάλειας στην Ουάσινγκτον δήλωσαν ότι δεν είχαν αναφορές για κάποιο περιστατικό.

🚨🇺🇸 BREAKİNG NEWS Hearing Of An #Explosion In #Washington DC....Anyone Else Hear About It? #Biden #US #Trump pic.twitter.com/dTj2K6DDMP

«Δεν έχουμε κανένα ενεργό περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

«Δεν υπάρχει καμία απειλή αυτή τη στιγμή», ανέφερε στο Twitter η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουάσινγκτον.

6/4 (3:32PM): We are aware of reports from communities throughout the National Capital Region of a loud “boom” this afternoon. There is no threat at this time.