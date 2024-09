ΗΠΑ: Στους 44 οι νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα Ελίν

Στους 44 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και σε εκατομμύρια τα νοικοκυριά τα οποία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ελίν, που προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες στις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες, προτού αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά.

Από το Ταλαχάσι της Φλόριντας μέχρι το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Καρολίνα, 15 στην Τζόρτζια, 7 στη Φλόριντα, ένας στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές.

