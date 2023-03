ΗΠΑ: Στο δικαστήριο η Γκουίνεθ Πάλτροου - Κατηγορείται για εγκατάλειψη θύματος σε πίστα σκι

Ξεκινάει η δίκη της αμερικανίδας ηθοποιού Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) με την κατηγορία της αμέλειας και της εγκατάλειψης αναφορικά με ατύχημα που φέρεται να προκάλεσε στον συνταξιούχο γιατρό Τέρι Σάντερσον (Terry Sanderson) ενώ έκανε σκι το 2016 στη Γιούτα, ένα από τα πιο πολυτελή χιονοδρομικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τέρι Σάντερσον δήλωσε ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός «κατέβαινε, χωρίς να προσέχει», από μια πλαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο, Deer Valley με συνέπεια να συγκρουστούν.

Σύμφωνα με την καταγγελία, «τον έριξε κάτω με δύναμη και του προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη, διάσειση, τέσσερα σπασμένα πλευρά και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Στην συνέχεια τον εγκατέλειψε στο χιόνι και συνέχισε την κατάβασή της στο βουνό.

