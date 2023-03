ΗΠΑ: Αναζητείται μαθητής που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο ενήλικες σε Λύκειο στο Ντένβερ (pics)

Η αστυνομία του Ντένβερ αναζητεί μαθητή Λυκείου που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού, τα οποία έλεγχαν τον ύποπτο για όπλα στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου ασφαλείας, δήλωσαν οι αρχές. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο East High School στη συνοικία City Park λίγο πριν από τις 10:00 τοπική ώρα (1600 GMT).

Ο μαθητής του East High School, που αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως ο 17χρονος Όστιν Λάιλ, διέφυγε πεζός από τον τόπο των πυροβολισμών αμέσως μετά τα βίαια επεισόδια της Τετάρτης. Ούτε η αστυνομία ούτε οι εκπαιδευτικές αρχές αποκάλυψαν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά που οδήγησε το σχολείο να υιοθετήσει εξατομικευμένο πρωτόκολλο ασφαλείας για τον μαθητή. Το δελτίο καταζητούμενων που εκδόθηκε μετά τους πυροβολισμούς περιλάμβανε μια φωτογραφία του μαθητή και ενός αυτοκινήτου που έμοιαζε με αυτό που μπορεί να οδηγούσε.

Οι αρχές γνωρίζουν την ταυτότητα του υπόπτου και τον αναζητούσαν, είχε δηλώσει νωρίτερα ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντένβερ Ρον Τόμας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Οι αξιωματούχοι της αστυνομίας και του σχολείου δεν αναγνώρισαν τον ύποπτο. «Ο συγκεκριμένος μαθητής είχε ένα σχέδιο ασφαλείας που ήταν σε ισχύ, σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να ερευνάται στην αρχή της σχολικής ημέρας κάθε μέρα», δήλωσε ο Τόμας.

Ενώ οι υπάλληλοι, και οι δύο άνδρες, πραγματοποιούσαν την έρευνα, έπεσαν αρκετοί πυροβολισμοί, δήλωσε ο αρχηγός. Το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς δεν βρέθηκε στο σχολείο.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση και ο άλλος σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, δήλωσε ο Τόμας.

Το 2022 σημειώθηκαν δεκάδες πυροβολισμοί σε σχολεία των ΗΠΑ που προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμούς. Ένα από τα φονικότερα έλαβε χώρα τον Μάιο, όταν ένοπλος σκότωσε 19 παιδιά και δύο ενήλικες στο Ουβάλντε του Τέξας.

Τα μαθήματα ακυρώθηκαν για σήμερα για τους 2.500 μαθητές του East High και δεν θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Όταν γίνουν, δύο ένοπλοι αστυνομικοί θα τοποθετηθούν στο σχολείο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, δήλωσε ο Άλεξ Μαρρέρο, διοικητής της περιφέρειας.

