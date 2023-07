ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με τρεις νεκρούς και οκτώ τραυματίες στο Τέξας (vid)

Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Είχαμε έναν πυροβολισμό. Φαίνεται ότι είχαμε πολλά θύματα που πυροβολήθηκαν. Πιθανότατα τρία από αυτά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Harris Southwest», δήλωσε ο αστυνόμος Σον Μάρεϊ του αστυνομικού τμήματος του Φορτ Γουόρθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Πέντε ακόμη θύματα μεταφέρθηκαν στο John Peter Smith».

Η αστυνομία δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε» αν οι πυροβολισμοί σχετίζονταν με συμμορίες, οικογενειακή διαμάχη ή κάτι άλλο όμως θεωρούν ότι δέκα θύματα ήταν ενήλικες και ένας ανήλικος.

At least three people were killed and eight others were injured in a shooting late Monday in Fort Worth, #Texas, local Police said. pic.twitter.com/u0noE6hYUP