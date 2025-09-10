ΗΠΑ: Πυροβολισμό σε σχολείο στο Ντένβερ - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις μαθητές δέχθηκαν πυροβολισμούς στο Λύκειο Evergreen στο Κολοράντο σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Τζέφερσον περίπου 28 μίλια νοτιοδυτικά του Ντένβερ των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.
Σημειώνεται πως οι μαθητές μεταφέρονται σε κοντινό νοσοκομείο, ανέφερε ο σερίφης, ενώ οι Αρχές καλούν τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή, καθώς οι ερευνούν το περιστατικό.
🚨BREAKING🚨:MULTIPLE SHOT AT EVERGREEN HIGH SCHOOL, COLORADO ⚠️🚨— The_Independent (@TheIndeWire) September 10, 2025
At least two students wounded in an active shooter situation in Jefferson County. Victims taken to hospital; authorities investigating. Reunification center set up at Wilmot Elementary. pic.twitter.com/FBRFYdd1ZT