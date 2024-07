ΗΠΑ: Πυρκαγιά τεράστιας έκτασης στην Καλιφόρνια - Καίνε περισσότερα από 1.000 στρέμματα

Πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων έχει ξεσπάσει στα δυτικά των ΗΠΑ, με τα περισσότερα πύρινα μέτωπα να έχουν εκδηλωθεί στην Καλιφόρνια.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 11 πυρκαγιές που καίνε περισσότερα από 1.000 στρέμματα στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με την Cal Fire, την υπηρεσία της πολιτείας για τις φωτιές. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η πυρκαγιά Park Fire, που καίει στις κομητείες Butte και Tehama, ακριβώς βόρεια του Chico, η οποία αυξήθηκε σε πάνω από 164.000 στρέμματα την Παρασκευή.

