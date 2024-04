ΗΠΑ: Πέθανε ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε έξω από τη δίκη του Τραμπ

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του αφού αυτοπυρπολήθηκε την Παρασκευή, έξω από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου διεξαγόταν η ιστορική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ολοκληρώθηκε η επιλογή των ενόρκων. Οι Αρχές δήλωσαν ότι η πράξη του αυτή, δεν φαίνεται να είχε στόχο τον Τραμπ.



Ο άνδρας κάηκε για αρκετά λεπτά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που ήταν στημένες έξω από το δικαστικό μέγαρο, όπου διεξάγεται η πρώτη ποινική δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Το NBC News και άλλα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ ανέφεραν το Σάββατο ότι ο άνδρας πέθανε.

Το NBC News επικαλέστηκε την αστυνομία της Νέας Υόρκης ότι το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο άνδρας τον κήρυξε νεκρό.

Οι αξιωματούχοι είχαν πει νωρίτερα ότι ο άνδρας, ο οποίος ήταν στα 30 του, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Την Παρασκευή, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από δικαστική αίθουσα ενός δικαστηρίου της πόλης της Νέας Υόρκης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μια ποινική δική εις βάρος του, μετέδωσε το CNN.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Newsweek, αξιωματούχοι του NYPD, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την ανέφεραν ότι το άτομο αναγνωρίστηκε ως Maxwell Azzarello, από το St. Augustine της Φλόριντα.

Οι αξιωματούχοι του NYPD είπαν ότι στη 1:30 μ.μ. τοπικής ώρας, ο άνδρας παρατηρήθηκε να μπαίνει στο Collect Pond Park και να περπατάει στο κέντρο του.

Στη συνέχεια εμφανίζεται να βγάζει πολλά φυλλάδια από το σακίδιό του και στη συνέχεια να περιλούζεται με ένα εύφλεκτο υγρό, λίγο πριν αυτοπυρποληθεί.

Ο Azzarello μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε το NYPD.

Newsweek's @katherinekfung says sirens were heard from inside of the courthouse as former President Donald Trump's hush money case was underway. This person appears to have had flyers that are now scattered around the area, police are gathering them. https://t.co/26p7zUBdbF pic.twitter.com/qeVhGbkRJo