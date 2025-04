ΗΠΑ: Περισσότερες από 100 συλλήψεις μεταναστών σε έφοδο σε κλαμπ στο Κολοράντο - «Συγχαρητήρια Αμερική», λέει ο Τραμπ

Περισσότεροι από 100 μετανάστες, που κατά την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) βρίσκονταν παράνομα στις ΗΠΑ, συνελήφθησαν στο Κολοράντο Σπρινγκς μετά από νυχτερινή έφοδο σε υπόγειο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

«Στο κέντρο διασκέδασης γινόταν σημαντική διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία, βίαια εγκλήματα», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόναθαν Πούλεν, σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Κυριακής (27/04).

«Κατασχέσαμε πολλά όπλα εκεί μέσα. Είχαμε εν ενεργεία στρατιωτικούς που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια στο κλαμπ και εμπλέκονταν σε μερικά από αυτά τα εγκλήματα. Και στην πραγματικότητα, είχαμε επίσης πάνω από 100 παράνομους μετανάστες μέσα», είπε, σύμφωνα με το CNN.

