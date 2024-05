ΗΠΑ: Πάνω από 1.600 συλλήψεις διαδηλωτών σε 31 πανεπιστήμια από 21 πολιτείες

Από τις 18 Απριλίου, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε 31 πανεπιστημιουπόλεις σε τουλάχιστον 21 πολιτείες, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα οποία και επισημαίνουν την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί, καθώς παρατηρείται μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου και του Κολούμπια που σημειώθηκαν τα μεγάλα επεισόδια.

Σύμφωνα με τους New York Times το Πανεπιστήμιο Κολούμπια ζήτησε από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης με επιστολή την Τρίτη να παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη τουλάχιστον μέχρι τις 17 Μαΐου, ενώ περισσότερες από 2.000 διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μόνο στη Νέα Υόρκη από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις αρχές.

NYPD clash with Columbia protesters, making dozens of arrests and clearing the entire encampment in 2 hours.



Hundreds of officers in riot gear swiftly removed all of the students and protesters who had been encamped on the campus for 2 weeks.



Over 100 arrests. pic.twitter.com/FnXXbAgkoy