ΗΠΑ - Ουκρανία: Τηλεφωνική συνομιλία Μπλίνκεν - Κουλέμπα ενόψει Βίλνιους

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας γνωστοποίησαν χθες Κυριακή το βράδυ πως συζήτησαν τηλεφωνικά για τη σύνοδο κορυφής του NATO, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων με σκοπό την ανακατάληψη εδαφών στα χέρια του ρωσικού στρατού.

«Είχα μια σημαντική συζήτηση με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα (...) ενόψει της συνόδου του NATO αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο Άντονι Μπλίνκεν μέσω Twitter.

Σε δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του κ. Μπλίνκεν το οποίο υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ αναφέρεται πως συζητήθηκε επίσης η «πρόοδος» της ουκρανικής αντεπίθεσης.

Από την πλευρά του ο κ. Κουλέμπα έκανε λόγο για «παραγωγική» συνδιάλεξη, ενώ επισήμανε πως σκοπός και των δύο πλευρών είναι η σύνοδος της ατλαντικής συμμαχίας να αποτελέσει «νίκη για όλους»: «για την Ουκρανία, για το NATO και για την παγκόσμια ασφάλεια».

I had a productive call with @SecBlinken ahead of Vilnius. With 48 hours left, we are working to make its final decisions a win for all: Ukraine, NATO, and global security. I also thanked the U.S. for another ground-breaking defense package, which includes much-needed ammunition.