ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε προθεσμία δυο μηνών στο Ιράν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Προθεσμία δύο μηνών έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεί προκειμένου να επιτευχθεί νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με τo Axios.

Υπενθυμίζεται ότι όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Εσμάιλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η απάντηση στην επιστολή του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει μετά από πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με το Reuters, την περασμένη εβδομάδα, ένας αξιωματούχος των Εμιράτων έφερε επιστολή του Αμερικανού προέδρου που πρότεινε συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα με την Τεχεράνη, την οποία ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απέρριψε, λέγοντας ότι μια τέτοια πρόταση ήταν «εξαπάτηση» από την Ουάσινγκτον.

SCOOP: President Trump's letter to Iran's Supreme Leader Ali Khamenei included a two-month deadline for reaching a new nuclear deal, one U.S. official and two sources briefed on the letter told Axios. https://t.co/lZXbflLxGg