Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την Πέμπτη τους αξιωματούχους να εργαστούν για μια νέα απογραφή που να εξαιρεί τους παράτυπους μετανάστες, καθώς ο Λευκός Οίκος ασκεί πιέσεις σε Ρεπουμπλικανικές πολιτείες να χαράξουν πιο ευνοϊκούς εκλογικούς χάρτες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο Τραμπ κάλεσε για μια «νέα και εξαιρετικά ακριβή» απογραφή, την οποία ήθελε να βασίζεται σε «σύγχρονα στοιχεία και αριθμούς» που θα προκύψουν από τις εκλογές του 2024, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.



«Άτομα που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας δεν θα καταμετρηθούν στην απογραφή» ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ, από το 1790, απαιτεί την πραγματοποίηση απογραφής κάθε 10 χρόνια, η οποία να καταμετρά τον «συνολικό αριθμό ατόμων σε κάθε πολιτεία» — συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που βρίσκονται στη χώρα παράνομα.

Ο Τραμπ δεν ξεκαθάρισε αν αναφερόταν στην τακτικά προγραμματισμένη απογραφή του 2030 ή σε κάποια ενδιάμεση έρευνα.

Η απογραφή χρησιμοποιείται για να καθοριστεί πώς εκλέγονται τα μέλη του Κογκρέσου, και το Pew Research Center εκτιμά ότι η μη καταμέτρηση των μη εξουσιοδοτημένων μεταναστών το 2020 θα είχε στερήσει από την Καλιφόρνια, τη Φλόριντα και το Τέξας από μία έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων η καθεμία.

Επιπλέον, η απογραφή χρησιμοποιείται για την κατανομή των ψήφων στο κρατικό «εκλεκτορικό σώμα», το οποίο αποφασίζει για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και για τη διάθεση τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Το κάλεσμα του Τραμπ για νέα απογραφή έρχεται ενώ νομοθέτες και αξιωματούχοι στο Τέξας συγκρούονται για προτάσεις σχετικά με νέο εκλογικό χάρτη, που ενδέχεται να προσφέρει στους Ρεπουμπλικάνους έως και πέντε επιπλέον έδρες στη Βουλή στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες σε αρκετές άλλες πολιτείες εξετάζουν επίσης νέους χάρτες ενόψει των εκλογών του 2026, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν την οριακή πλειοψηφία του κόμματος στη Βουλή, η οποία θα μπορούσε να ανατραπεί με μόλις τρεις έδρες που θα κερδίσουν οι Δημοκρατικοί.

Οι Δημοκρατικοί έχουν δεσμευτεί να απαντήσουν με δικές τους προτάσεις, πιθανώς σε Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια — τις δύο μεγαλύτερες πολιτείες της χώρας.