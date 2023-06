Ο Τραμπ αντιμετωπίζει 37 κατηγορίες για τα απόρρητα έγγραφα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζει 37 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων, η μη εξουσιοδοτημένη διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων και συνωμοσία με σκοπό την παρακώλυση της Δικαιοσύνης μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021, σύμφωνα με έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε το κατηγορητήριο σε μια ταραχώδη ημέρα κατά την οποία δύο από τους δικηγόρους του Τραμπ παραιτήθηκαν από την υπόθεση και ένας πρώην βοηθός του αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες.

Breaking News: Federal prosecutors released the indictment detailing the criminal charges against Donald Trump in the classified documents case. Follow along for live analysis from our reporters. https://t.co/o73AECGoL3