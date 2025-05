ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε την ανάκληση των θεωρήσεων διαβατηρίων για τους φοιτητές από την Κίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον θα ανακαλέσει «επιθετικά» τις βίζες που έχουν χορηγηθεί σε φοιτητές από την Κίνα –πρόκειται για μια από τις κυριότερες πηγές εσόδων για πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια–, αφού το Πεκίνο επέκρινε την αναστολή από πλευράς Ουάσιγκτον των διεκπεραιώσεων αιτήσεων θεώρησης διαβατηρίων των ξένων φοιτητών.

Το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα «συνεργαστεί με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας για να ανακληθούν επιθετικά οι βίζες κινέζων φοιτητών», ιδίως όσων «συνδέονται με το κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα» ή «σπουδάζουν σε κρίσιμα πεδία», τόνισε ο υπουργός Ρούμπιο σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

