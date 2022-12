ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν επικύρωσε τον προϋπολογισμό 1,7 τρισεκ. δολαρίων

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επικύρωσε χθες Πέμπτη τον νόμο για τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους, που προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 1,7 τρισεκ. δολαρίων, εκ των οποίων 45 δισεκ. για την Ουκρανία.

Ο Δημοκρατικός, σε διακοπές στις αμερικανικές Παρθένες Νήσους, ανέβασε στο Twitter φωτογραφία που τον απαθανατίζει καθώς υπογράφει το κείμενο, το οποίο εγγυάται τη χρηματοδότηση του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους —των δυνάμεων επιβολής της τάξης, των ενόπλων δυνάμεων, της διπλωματίας, των φορέων που ασκούν οικονομική πολιτική...— ως τον Σεπτέμβριο του 2023.

Today, I signed the bipartisan omnibus bill, ending a year of historic progress.



It'll invest in medical research, safety, veteran health care, disaster recovery, VAWA funding – and gets crucial assistance to Ukraine.



Looking forward to more in 2023.