ΗΠΑ: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της σφαγής στο Μέιν

Το ανθρωποκυνηγητό στο Μέιν τερματίστηκε: ο φερόμενος ως δράστης της χειρότερης σφαγής αυτής της χρονιάς και μιας από τις πλέον πολύνεκρες των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ (18 νεκροί) βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής αφού, κατά τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, αυτοπυροβολήθηκε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Είναι νεκρός (...) Η πολιτειακή αστυνομία του Μέιν εντόπισε το πτώμα», δήλωσε η κυβερνήτρια Τζάνετ Μιλς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σημαίνοντας το πέρας 48 ωρών εντατικών ερευνών, άγχους και εγκλεισμού των κατοίκων τις πόλης Λιούιστον.

Ο Ρόμπερτ Καρντ, 40 ετών, έφεδρος του στρατού, φαίνεται πως αυτοκτόνησε με όπλο, σύμφωνα με τον Μάικλ Σόσακ, αξιωματούχο αρμόδιο για τη δημόσια ασφάλεια στην πολιτεία Μέιν.

BREAKING: Maine shooting suspect Robert Card has been found dead of a self-inflicted gunshot wound, multiple law enforcement sources tell ABC News.



