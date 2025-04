ΗΠΑ: Μαχητικό αεροσκάφος έπεσε από αμερικανικό αεροπλανοφόρο και βούλιαξε στην Ερυθρά Θάλασσα

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απώλεια ενός μαχητικού αεροσκάφους, τύπου F/A-18E Super Hornet, σε ένα ασυνήθιστο ατύχημα που σημειώθηκε στο αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman (CVN-75) το οποίο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη ρυμούλκηση του μαχητικού και είχε ως αποτέλεσμα το F/A-18E να καταλήξει στη θάλασσα μαζί με το όχημα που το ρυμουλκούσε.

Ένας ένστολος τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την ενημέρωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

🚨BREAKING: An F/A-18E Super Hornet and a tow tractor were lost overboard from USS Harry S. Truman (CVN 75) while operating in the Red Sea today.



The aircraft, assigned to Strike Fighter Squadron (VFA) 136, fell into the sea after the move crew lost control during towing inside… pic.twitter.com/h80Fgwe1ih