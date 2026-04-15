Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι η Κούβα φέρεται να έχει συνδράμει τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, παρέχοντας έως και 5.000 εθελοντές, καθώς και διπλωματική και πολιτική στήριξη προς τη Μόσχα, σύμφωνα με μη απόρρητη έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία πως η Αβάνα απέστειλε επισήμως το σύνολο των Κουβανών εθελοντών. Ωστόσο, καταγράφονται ενδείξεις ότι το καθεστώς είτε γνώριζε είτε ανέχθηκε ή διευκόλυνε τη μετακίνησή τους.

«Το δημόσιο αρχείο δεν αποδεικνύει ότι η Αβάνα απέστειλε επισήμως όλους τους Κουβανούς εθελοντές», αναφέρεται στην πεντασέλιδη έκθεση.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση δεν προστάτευσε τους πολίτες της από το να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο, ενώ η έκθεση εστάλη στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου στις 8 Απριλίου.

«Το κουβανικό καθεστώς απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιηθούν ως πιόνια στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Axios.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των Κουβανών που πολεμούν στην Ουκρανία κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000, με ουκρανικές πηγές να κάνουν λόγο για αρκετές χιλιάδες στην πρώτη γραμμή.

Η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης από την Ουάσινγκτον προς την Αβάνα, με τον Λευκό Οίκο να εντείνει τις κινήσεις του, μεταξύ άλλων και μέσω περιορισμών στις ενεργειακές προμήθειες.

Από την πλευρά του, ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ κατηγόρησε την κουβανική ηγεσία ότι υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα διεθνώς, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

«Το κουβανικό καθεστώς υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Κρουζ και πρόσθεσε: «Αν και όταν ο πρόεδρος Tραμπ προχωρήσει στην αντικατάσταση της ηγεσίας στην Κούβα -και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί σύντομα- θα είναι μια πολύ καλή μέρα για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους».

Η παρουσία Κουβανών μαχητών στο ουκρανικό μέτωπο είχε γίνει γνωστή ήδη από το 2023, με αναφορές για ενεργή στρατολόγηση από τη Ρωσία. Η Αβάνα έχει δηλώσει ότι απαγορεύει ρητά την εμπορία ανθρώπων και έχει προχωρήσει σε διώξεις, ωστόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει επιφυλάξεις για τη διαφάνεια του δικαστικού συστήματος.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει σενάρια αλλαγής ηγεσίας στην Κούβα, με τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ να δηλώνει πως η χώρα του είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της «με κάθε κόστος».