ΗΠΑ: «Καρατομήθηκε» ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απέλυσε τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την κριτική που άσκησε ο Λευκός Οίκος για μια έκθεση που αξιολογούσε τον αντίκτυπο των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αντιστράτηγος Τζέφρι Κρουζ δεν θα υπηρετεί πλέον ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA), σύμφωνα με δημοσιεύματα. Δύο άλλοι ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν επίσης απομακρυνθεί από το Πεντάγωνο.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει δώσει καμία άμεση εξήγηση για τις απολύσεις.

Τον Ιούνιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιδράσει έντονα σε μια διαρροή έκθεσης της DIA που διαπίστωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν είχαν καθυστερήσει μόνο κατά μήνες το πυρηνικό του πρόγραμμα και τότε ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η εκτίμηση της υπηρεσίας ήταν «εντελώς λανθασμένη».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν «καταστράφηκαν ολοσχερώς» και είχε κατηγορήσει τα ΜΜΕ για «μια προσπάθεια να υποβαθμίσουν μια από τις πιο επιτυχημένες στρατιωτικές επιθέσεις στην ιστορία».

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ εκείνη την εποχή, ο Χέγκεθ είχε δηλώσει ότι η έκθεση συντάχθηκε με βάση «χαμηλή νοημοσύνη» και ότι το FBI διερευνούσε τη διαρροή.

Η DIA αποτελεί μέρος του Πενταγώνου και ειδικεύεται στις στρατιωτικές πληροφορίες για την υποστήριξη επιχειρήσεων. Συλλέγει μεγάλες ποσότητες τεχνικών πληροφοριών, αλλά διαφέρει από άλλες υπηρεσίες όπως η CIA.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ φέρεται να είχε επίσης διατάξει την απομάκρυνση του αρχηγού των εφεδρειών του Ναυτικού των ΗΠΑ και του διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του Ναυτικού, δήλωσε μια ανώνυμη πηγή στο Reuters την Παρασκευή.