ΗΠΑ: Ισόβια στον άνδρα που σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Τραμπ στο γήπεδο γκολφ

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Φλόριντα ο Ράιαν Ρουθ, ο άνδρας που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, όταν εντοπίστηκε κρυμμένος με ημιαυτόματο όπλο κοντά σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος, λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές του 2024.

Η υπόθεση, που είχε προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ, θεωρήθηκε από τις αρχές προσχεδιασμένη ενέργεια με σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του Τραμπ, με το δικαστήριο να υιοθετεί τη θέση της κατηγορούσας αρχής ότι τα στοιχεία δικαιολογούν τη βαρύτερη δυνατή ποινή.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος Ρουθ κρίθηκε ένοχος από ενόρκους τον περασμένο Σεπτέμβριο για πέντε ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων απόπειρα δολοφονίας, έχοντας επιλέξει να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του στη δίκη.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Aileen Cannon επέβαλε την ποινή στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα.

Οι εισαγγελείς είχαν εισηγηθεί ισόβια κάθειρξη, ενώ ο Ρουθ είχε ζητήσει από τη δικαστή — διορισμένη από τον Τραμπ — να του επιβληθεί ποινή 27 ετών. Σε δικαστικό έγγραφο, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι τα εγκλήματά του «αναμφίβολα δικαιολογούν ισόβια ποινή», καθώς επί μήνες σχεδίαζε τη δολοφονία, ήταν πρόθυμος να σκοτώσει οποιονδήποτε στεκόταν εμπόδιο και δεν έχει εκφράσει καμία μεταμέλεια.

Σε δική του κατάθεση, ο Ρουθ αρνήθηκε ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ και δήλωσε διατεθειμένος να υποβληθεί σε ψυχολογική θεραπεία για διαταραχή προσωπικότητας εντός φυλακής. Υποστήριξε, επίσης, ότι οι ένορκοι παραπλανήθηκαν ως προς τα πραγματικά περιστατικά, καθώς δεν μπόρεσε να οργανώσει επαρκή νομική υπεράσπιση.

Ο Ρουθ καταδικάστηκε, επίσης, για παράνομη οπλοκατοχή και για παρεμπόδιση ομοσπονδιακού αστυνομικού κατά τη σύλληψή του.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισαν κρυμμένο σε θάμνους, σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το σημείο όπου ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Club, στις 15 Σεπτεμβρίου 2024. Ο Ρουθ τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας πίσω το όπλο του, αλλά συνελήφθη αργότερα.