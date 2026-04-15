Πιο κοντά στην παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να βρίσκονται οι διαμεσολαβητές, καθώς εντείνονται οι προσπάθειες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων πριν από τη λήξη της συμφωνίας την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της περιοχής, που μίλησαν στο Associated Press, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε μια «κατ’ αρχήν συμφωνία» για την παράταση της εκεχειρίας, προκειμένου να δοθεί χρόνος στη διπλωματία. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς η Ουάσινγκτον διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια, με την Τεχεράνη να απαντά με απειλές για κλιμάκωση.

Ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός προειδοποίησε ότι η χώρα του θα μπορούσε να διακόψει πλήρως τις εμπορικές ροές στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα, εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός. Όπως δήλωσε, το Ιράν είναι έτοιμο να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα συμφέροντά του, χαρακτηρίζοντας τον αποκλεισμό ως κίνηση που υπονομεύει την εκεχειρία.

Πριν από τη λήξη της δίμηνης συμφωνίας στις 22 Απριλίου, οι διαμεσολαβητές επιχειρούν να γεφυρώσουν διαφορές σε τρία βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και την αποζημίωση για ζημιές από τις συγκρούσεις.

Την ίδια ώρα, διεθνείς ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζουν αισιοδοξία για την επανέναρξη των συνομιλιών τις επόμενες ημέρες.

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει βαριές απώλειες, με τουλάχιστον 3.000 νεκρούς στο Ιράν, πάνω από 2.100 στον Λίβανο, 23 στο Ισραήλ και δεκάδες σε χώρες του Κόλπου, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους και 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή