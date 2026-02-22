ΗΠΑ: Η προεδρική ασφάλεια σκότωσε 20χρονο που προσπάθησε να εισέλθει στο Μαρ-α-Λάγκο

Άνδρας εφοδιασμένος με τουφέκι και ένα μπιτόνι βενζίνη εισχώρησε παρανόμως το πρωί της Κυριακής στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα, όπου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον.

«Ένοπλος άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε (...) αφού εισχώρησε παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας του Μαρ-α-Λάγκο νωρίς το πρωί», ανακοίνωσε μέσω του Χ ο Αντονι Γκουλιελμίνι, εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις ΗΠΑ.

«Περί την 1.30 άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών (...) εντοπίσθηκε κοντά στην βόρεια είσοδο της ιδιοκτησίας Μαρ-α-Λάγκο εφοδιασμένος με κάτι που έμοιαζε με τουφέκι και με μπιτόνι βενζίνης», διευκρίνισε.

Αφού αντιπαρατέθηκαν με τον άνδρα, οι πράκτορες πυροβόλησαν πολλές φορές, εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου αργότερα οι δυνάμεις ασφαλείας ανασκεύασαν τα περί αντιπαράθεσης.

«Τα μόνα λόγια που του απευθύναμε ήταν "αφήστε ό,τι κρατάτε", δηλαδή το μπιτόνι της βενζίνης και το τουφέκι», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Παλμ Μπιτς Ρικ Μπράντσο.

«Εκείνη την στιγμή άφησε το μπιτόνι και σήκωσε το όπλο σε θέση βολής» και «τότε» ένας αστυνομικός της κομητείας του Παλμ Μπιτς και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας «άνοιξαν πυρ και εξουδετέρωσαν την απειλή».

Ο ύποπτος «πέθανε επί τόπου». Κανείς αστυνομικός δεν τραυματίσθηκε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας δεν έδωσαν άλλες πληροφορίες για την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά έδειξαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το τουφέκι σε φωτογραφία.

Το FBI ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν το οπτικό υλικό που έχουν καταγράψει οι εξωτερικές τους κάμερες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε στόχος σε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Τον Ιούλιο 2024, σφαίρα τον βρήκε στο αυτί σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια. Ένας θεατής σκοτώθηκε.

Δύο μήνες αργότερα, έγινε στόχος σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.

Η Μυστική Υπηρεσία είχε δεχθεί δριμεία κριτική και τις δύο φορές.

Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα ιδιωτικά όπλα από κατοίκους: ένας ενήλικας στους τρεις κατέχει τουλάχιστον ένα όπλο και ένας ενήλικας στους δύο ζει σε νοικοκυριό όπου υπάρχει τουλάχιστον ένα όπλο.