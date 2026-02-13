Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν λαθραία περίπου 6.000 κιτ δορυφορικού διαδικτύου Starlink στο Ιράν, ώστε να επιτρέψουν στους ακτιβιστές να παραμείνουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μετά τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στη Wall Street Journal.

Είναι η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ στέλνουν απευθείας τερματικά στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν χρήματα για άλλες πρωτοβουλίες υπέρ της ελευθερίας στο διαδίκτυο στο Ιράν για την αγορά σχεδόν 7.000 τερματικών, τα οποία αγοράστηκαν κυρίως τον Ιανουάριο.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε προσωπικά την αγορά, αλλά ότι ήταν ενήμερος για αυτήν.

Κατά τη διάρκεια της καταστολής τον περασμένο μήνα, το Ιράν έκοψε την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποκαθιστώντας την σταδιακά μόνο μετά την υποχώρηση των δολοφονιών διαδηλωτών.