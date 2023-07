ΗΠΑ: Δέκα νεκροί και 38 τραυματίες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών λίγο πριν τη γιορτή της 4ης Ιουλίου

Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί και στους 38 οι τραυματίες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στη Φιλαδέλφεια, τη Βαλτιμόρη και το Φορτ Γουόρθ λίγο πριν τη χθεσινή (4/7) Γιορτή της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ. Αυτό ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε εκ νέου να υιοθετηθεί νομοθεσία για τον έλεγχο της οπλοκατοχής, αναφέρει το Reuters.

Ειδικότερα, στο Φορτ Γουόρθ τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαζικά πυρά που σημειώθηκε έπειτα από γιορτή με αφορμή την 4η Ιουλίου, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη 4 Ιουλίου.

Σε άλλο αντίστοιχο περιστατικό στη Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα το βράδυ σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και άλλοι δύο τραυματίστηκαν – ένα 2χρονο και ένα 13χρονο αγόρι που δέχθηκαν πυροβολισμούς στα πόδια – όταν ύποπτος που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και ήταν οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι AR-15 άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Tην Κυριακή το βράδυ σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και άλλοι 28 τραυματίστηκαν, περίπου οι μισοί παιδιά, από πυρά στη διάρκεια γιορτής σε γειτονία της Βαλτιμόρης. Τα κίνητρα για τα τρία αυτά περιστατικά παραμένουν αδιευκρίνιστα.

