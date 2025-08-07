ΗΠΑ: Βανδαλισμός με κόκκινη μπογιά σε κατάστημα Ισραηλινού ιδιοκτήτη στο Μέριλαντ

Άγνωστος βανδάλισε με κόκκινη μπογιά, που θυμίζει αίμα, κατάστημα σχεδιασμού κουζινών στο Μέριλαντ, ιδιοκτησίας του Ισραηλινού Ιντάν Τσαμέρετ.

Ο Τσαμέρετ, ιδιοκτήτης της επιχείρησης Kitchen Design by Idan, δήλωσε ότι το κατάστημά του έχει γίνει στόχος επανειλημμένων επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, λόγω των ισραηλινών σημαιών που έχει αναρτήσει στην πρόσοψη.

Στις 6:30 το πρωί, ένας φίλος τον κάλεσε για να του πει: «Έχω άσχημα νέα — κάποιος έβαψε με κόκκινο την πόρτα σου».

«Απάντησα: “Εντάξει, ξανά έγινε”», είπε ο Τσαμέρετ στους Times of Israel, προσθέτοντας ότι σήμερα είναι και τα γενέθλιά του.

«Ωραίο δώρο πήρα φέτος», σχολίασε, εξηγώντας ότι πέρασε τη μέρα με την αστυνομία και κανονίζοντας καθαρισμό.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται κόκκινες ρίγες μπογιάς στην άσπρη πόρτα του καταστήματος, μία από τις ισραηλινές σημαίες ποτισμένη κόκκινο, και μπογιά στο πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο.

Η πρόσοψη του καταστήματος φέρει τρεις ισραηλινές και τρεις αμερικανικές σημαίες.

Ο Τσαμέρετ προσφέρει υπηρεσίες εσωτερικής διακόσμησης και ανακαίνισης κουζινών. Ζει στις ΗΠΑ εδώ και 23 χρόνια, διατηρεί την επιχείρηση τα τελευταία επτά, και βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο στο Τόουσον (κομητεία Βαλτιμόρης) τα τελευταία τέσσερα.

Έχει υποβάλει τέσσερις επίσημες αναφορές στην αστυνομία τα τελευταία δύο χρόνια, όμως υπολογίζει ότι έχει δεχθεί περίπου 20 επιθέσεις συνολικά. Σε ορισμένα περιστατικά είχαν ζωγραφίσει σβάστικα πάνω σε σημαία, κόλλησαν αυτοκόλλητα με κατηγορίες γενοκτονίας και ένας άνδρας μπήκε στο κατάστημα και φώναξε σε υπάλληλο.

Διαθέτει υλικό από κάμερες ασφαλείας και σκοπεύει να ασκήσει δίωξη σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

«Έχω σημαντική στήριξη από την τοπική κοινότητα και από ανθρώπους που μετράνε», ανέφερε.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) δημοσίευσε χθες ετήσια έκθεση με ρεκόρ 1.938 αντισημιτικών εγκλημάτων στις ΗΠΑ για το 2024.





When it comes to expressions of hate, there can be no tolerance. Today, I learned that a small business in our district, Kitchen Design by Idan, was the target of an apparent antisemitic act of vandalism.



A report has been filed with the Baltimore County Police Department. pic.twitter.com/oa3e4WVgmm — Izzy Patoka (@CouncilmanIzzy) August 7, 2025

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ομάδα διαδηλωτών με αντισημιτικά συνθήματα βανδάλισε το νέο εστιατόριο King David Burger στην Αθήνα.

Το εστιατόριο, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στην Αθήνα τον Μάιο, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Σάββατο, γύρω στις 10 μ.μ., μια ομάδα έξι ατόμων μπήκε στο εστιατόριο «και κατέστρεψε τον χώρο», γράφοντας αντιισραηλινά συνθήματα στους τοίχους, όπως «κανένας Σιωνιστής δεν είναι ασφαλής εδώ».

Τα φυλλάδια που σκόρπισαν στον χώρο έγραφαν «Free Palestine» ή «Νίκη στην Παλαιστινιακή Αντίσταση» στα ελληνικά, μαζί με το μοτίβο του κεφιγιέ.