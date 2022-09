ΗΠΑ: Βανδάλισαν το ρωσικό προξενείο στο Μανχάταν

Άγνωστοι βανδάλισαν με κόκκινη μπογιά το εξωτερικό του γενικού προξενείου της Ρωσίας στο Μανχάταν, λίγη ώρα αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τη μεγαλύτερη προσάρτηση εδαφών στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το κίνητρο του βανδαλισμού παραμένει άγνωστο, ωστόσο η επίθεση στο προξενείο έγινε αφού υπέγραψε ο Πούτιν την προσάρτηση, την οποία απέρριψαν κατηγορηματικά όλες οι δυτικές χώρες.

Η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις αλλά ερευνά την υπόθεση, ανέφερε ένας εκπρόσωπός της.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

