ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε μέσα στο σπίτι του 11χρονο αγόρι

Ένα 11χρονο αγόρι, ο Αντεριέν Μάρι, πυροβολήθηκε στις 27 Μαΐου από τον αστυνομικό της Ιντιανόλα, Γκρεγκ Κάπερς, στο σπίτι όπου ζει ο πρώτος, ο οποίος και είχε καλέσει την αστυνομία για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Μετά το συμβάν, η οικογένεια του 11χρονου από το Μισισίπι των ΗΠΑ, ζήτησε την αποπομπή του αστυνομικού.

A Mississippi family demanded a police officer be dismissed and charged with aggravated assault for shooting an 11-year-old boy when police responded to the child's own domestic disturbance call at his home https://t.co/1syc3DrKX4 pic.twitter.com/rI8lfrYSx6

Ο 11χρονος είχε διακομιστεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μισισιπί από όπου πήρε εξιτήριο την Τετάρτη. Είχε καλέσει την αστυνομία έπειτα από προτροπή της μητέρας του, αφού ένας άνδρας απείλησε, στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, τη μητέρα τουι. Μόνο που ο Κάπερς «κλιμάκωσε την κατάσταση».

Το αγόρι ήταν άοπλο και ακολουθούσε τις οδηγίες του αστυνομικού όταν αυτός τον πυροβόλησε στο στήθος, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του Κάρλος Μουρ, σύμφωνα με το Reuters.

«Ζητάμε δικαιοσύνη. Ένα 11χρονο μαύρο αγόρι στην Ιντιανόλα παρά λίγο να χάσει τη ζωή του. Δεν έκανε τίποτα λάθος και όλα σωστά», κατήγγειλε ο Μουρ, και ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα που έφερε πάνω του ο Κάπερς. Εξέφρασε, επίσης, την αντίθεσή του στο γεγονός ότι έχει τεθεί σε αργία μετ’ αποδοχών μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε χθες, Πέμπτη, το πρωί έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, όπου η οικογένεια του αγοριού συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους.

11-year-old Aderrien Murry from Mississippi called the police because his momma was having an argument with his father, he called the police to come to help his momma. Instead, police came in and shot him, they shot the 11-year-old child. pic.twitter.com/ZvBfrOF9N5