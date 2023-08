ΗΠΑ: Φάρσα το τηλεφώνημα για ένοπλο στο κτίριο της Γερουσίας (vids)

Σε συναγερμό τέθηκε η αστυνομία στο Καπιτώλιο μετά από πληροφορίες για ύπαρξη ενόπλου μέσα στα κτίρια των γραφείων της Γερουσίας.

Η αστυνομία κάλεσε όσους βρίσκονταν σε αυτά να φροντίσουν να κρυφτούν όπου και αν βρίσκονταν.

Ωστόσο, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ανακοίνωσε ότι το τηλεφώνημα με το οποίο ειδοποιήθηκε ήταν μάλλον φάρσα αφού δεν εντοπίστηκε ούτε ένοπλος ούτε τραυματίες.

«Ήρθε μια κλήση για ενεργό δράστη. Φαίνεται να είναι μια κακής πρόθεσης κλήση. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν εντοπίστηκε ο δράστης"» δήλωσε ο Χιού Κάριου, εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m