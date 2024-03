ΗΠΑ: Αεροσκάφος Boeing 737 της United Airlines βγήκε από τον διάδρομο του αεροδρομίου του Χιούστον (pics)

Ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας United Airlines συνέχισε να τροχοδρομεί στο γρασίδι κατά την έξοδο από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο George Bush στο Χιούστον νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Οι επιβάτες εγκατέλειψαν το αεροπλάνο και μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στον τερματικό σταθμό, ανέφερε η FAA σε σύντομη ανακοίνωσή της, στην οποία δεν αναφέρονται τραυματισμοί.

United Airlines Boeing 737MAX8 (N27290, built 2019) ran off paved ground while vacating runway 27 at Houston-Intl AP (KIAH), TX. Flight #UA2477 from Memphis was safely evacuated. At the time local weather consisted of heavy rain and reduced visibility. https://t.co/eeqaoATgUe pic.twitter.com/gIBj2iMy0T