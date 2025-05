ΗΠΑ: 20 νεκροί από το πέρασμα ανεμοστρόβιλων σε Μιζούρι και Κεντάκι (pics&vid)

Μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων, 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κεντάκι και το Μιζούρι, δύο πολιτείες στις κεντρικές ΗΠΑ, ενώ προκλήθηκαν επίσης σημαντικές ζημιές στην πόλη Σεντ Λούις.

Συγκεκριμένα, ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Σεντ Λούις στο Μιζούρι, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ενώ περισσότερα από 5.000 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε κατά μήκος ενός μεγάλου δρόμου, ξηλώνοντας στέγες από σπίτια, ξεριζώνοντας δέντρα και ρίχνοντας καλώδια μεταφοράς ρεύματος το βράδυ της Παρασκευής.

Whoahh, more video of the tornado that hit near St. Louis, Missouri earlier..pic.twitter.com/l4nh2z03Jp