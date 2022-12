Ιορδανία: Πλημμύρες στην αρχαία πόλη Πέτρα

Σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες οι οποίες έπληξαν την αρχαία βραχώδη πόλη της Πέτρας στην Ιορδανία, αναγκάζοντας κατοίκους και τουρίστες να απομακρυνθούν. Υπολογίζεται ότι συνολικά 1.700 τουρίστες και ντόπιοι διατάχθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή για την ασφάλειά τους.

Πλάνα από το πιο πολυσύχναστο τουριστικό αξιοθέατο της Ιορδανίας, νότια της Ιερουσαλήμ, δείχνουν ένα ποτάμι νερού να χύνεται στο φαράγγι στην είσοδο του ναού της Πέτρας, καθώς πανικόβλητοι τουρίστες τρέπονται σε φυγή.

Petra, southern #Jordan: Tourists evacuated from the Red Rock City due to Flash floods in Wadi Musa.



