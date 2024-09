Ιορδανία: Ο δράστης της επίθεσης που σκότωσε τρεις Ισραηλινούς ήταν Ιορδανός (pics&vid)

Η Ιορδανία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής, ότι ένας πολίτης της ήταν ο δράστης της επίθεσης κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Ισραηλινοί φύλακες το πρωί της ίδιας μέρας, στο σημείο διέλευσης που ελέγχεται από το Ισραήλ μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας.

⚡️BREAKING A Jordanian truck driver transporting cargo from Jordan to Israel concealed a weapon in the truck, drew it, and opened fire on settlers in the cargo terminal area. 3 settlers were killed. pic.twitter.com/J5QTF71RvN

«Η προκαταρκτική έρευνα για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην άλλη πλευρά (την παλαιστινιακή) της γέφυρας του Βασιλιά Χουσεΐν (ή Άλενμπι) επιβεβαίωσε ότι ο δράστης ήταν Ιορδανός και ονομαζόταν Μάχερ Ντίαμπ Χουσεΐν αλ-Τζάζι», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Ιορδανίας.

Ένοπλος που διείσδυσε από την Ιορδανία σκότωσε την Κυριακή, τρεις Ισραηλινούς φύλακες στη γέφυρα Άλενμπι, στα σύνορα με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προτού οι δυνάμεις ασφαλείας τον εξουδετερώσουν, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές.

Αυτή είναι η πρώτη τέτοιου είδους επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας ο οποίος έχει οξύνει την ένταση στην περιοχή.

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο όπου φορτηγά από την Ιορδανία ξεφορτώνουν τα προϊόντα τους προτού αυτά εισέλθουν στη Δυτική Όχθη, εξήγησαν αξιωματούχοι.

Το πέρασμα, που είναι επίσης γνωστό ως γέφυρα Βασιλιά Χουσέιν, βρίσκεται περίπου στη μέση του δρόμου μεταξύ του Αμάν και της Ιερουσαλήμ.

«Ένας τρομοκράτης πλησίασε στην περιοχή της γέφυρας Άλενμπι από την Ιορδανία με φορτηγό, βγήκε από το φορτηγό και άνοιξε πυρ εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που επιχειρούσαν στη γέφυρα», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι οι τρεις νεκροί είναι φύλακες, ηλικίας περίπου 50 ετών.

