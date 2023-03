Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου: Φουντώνει η φημολογία για «ξήλωμα» Ρώσων διοικητών στην Ουκρανία

Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου (ISW) αναφέρει ότι διαπιστώνει πως Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers κάνουν αυξημένες αναφορές σχετικά με την αποπομπή Ρώσων στρατιωτικών διοικητών που επιβλέπουν στρατεύματα σε εμπόλεμες ζώνες.

Here are today's control-of-terrain maps of #Russia's invasion of #Ukraine from @TheStudyofWar

and @criticalthreats



Interactive map, updated daily: https://t.co/hwgxTnU2Tr



Archive of time-lapse maps, updated monthly: https://t.co/ZabfJTfRkX pic.twitter.com/KSmh87IU6i