Ινδονησία: Σύγκρουση τρένων στην Ιάβα - Τρεις νεκροί (pics)

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν στη σύγκρουση δυο τρένων το πρωί στην Ινδονησία, στο μεγάλο νησί της Ιάβας, σύμφωνα με τις αρχές

Το δυστύχημα έγινε στις 06:03 (τοπική ώρα, 01:03 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Κικαλενγκά, όχι μακριά από την πόλη Μπαντούνγκ, στην επαρχία της ανατολικής Ιάβας, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ιμπραήμ Τόμπο.

Το ένα από τα θύματα ήταν «συνοδός στο τρένο Τουρανγκά» και τα άλλα δύο δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη, ανέφερε από την πλευρά του ο Αγέπ Χανέπι, εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας PT KAI.

Η σύγκρουση έγινε ανάμεσα σε τοπικό συρμό και το τρένο Τουρανγκά, γραμμή που συνδέει τη Σουραμπάγια (ανατολική Ιάβα) με την Μπαντούνγκ.

IN PICTURES: Mangled carriages after two trains collided in Indonesia’s West Java, killing three and injuring at least 28 https://t.co/Y59ZNYc79c (Photos: Reuters, Bandung Search and Rescue Agency) pic.twitter.com/6D3vsqetU8